Kudrnatá zrzka natáčela s Jiřím Langmajerem na Islandu: Bylo to tak nádherné, že se to nedá popsat slovy

Martina Babišová Super.cz

"Točila jsem teď dva celovečerní filmy, které se snad dostanou do kin, jestli se otevřou. Na Islandu jsem natáčela film Minuta věčnosti, kde mám hlavní roli spolu Jiřím Langmajerem. To bylo úžasné, protože jsme tam byli skoro sami. Včetně štábu nás bylo jenom devět. Ta příroda byla nádherná, že se to nedá slovy popsat," řekla Super.cz.

Nutno ovšem dodat, že ve filmu nehraje Langmajerovu partnerku, ale dceru. "Nehraju jeho milenku, není to žádný incestní film, ale hezký příběh o vztahu otce a dcery. Myslím, že i pro Jirku to bylo něco jiného, zahrát si vážnější polohu a komplikovanější roli než v romantických komediích," soudí Martina.

Druhým filmem, který točila, je snímek Shoky & Morthy: Poslední velká akce. "To je taková žánrovka Andyho Fehu, která by taky měla vyjít v létě," uzavřela. ■