Poznáte ji po hlase? V Simpsonových má hned několik postav. Co je starý a zlý, to je moje, říká známá dabérka

Za svou dabingovou kariéru už propůjčila hlas mnoha reálným hercům i fiktivním animovaným postavičkám. Co se jí dabuje lépe, ale říct nedokáže. „Přijde na to, jak je ten dialog napsaný, jaká je úprava a jaká je to role, jestli je to pošmáknutí. A tohle (Simpsonovi) je pošmáknutí,“ řekla Super.cz s úsměvem.

Některé dabingové role bývají po hlasové stránce opravdovým oříškem. Herci se většinou shodují, že největší výzvou bývají právě animované postavy. S tím má zkušenost i paní Molínová. „Oříšek pro mě byla pohádka Princezna a žabák. Byla tam velmi těžká píseň, kterou přede mnou odmítly i jazzové zpěvačky,“ překvapila.

O svůj nezaměnitelný hlas jednou dokonce přišla, nebylo to ale kvůli dabingu. „Stalo se mi to na divadle, v muzikálu Jeptišky. V den premiéry jsme skončily na foniatrii já a Martina Randová a shodou okolností také Kamil Střihavka jako Ježíš z jiného muzikálu,“ zavzpomínala herečka.

