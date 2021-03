I v pandemii sehnal hollywoodskou hvězdu: Pro Michala Dvořáka z Lucie už podruhé pracoval Pierce Brosnan

Michal Dvořák získal pro svůj projekt Pierce Brosnana. Super.cz

Na projektu pracuje během celé doby pandemie. "Ve studiu mám takový ostrov normálního života a denně sem s kolegy hudebníky, výtvarníky nebo animátory docházíme pracovat. Spolupracuje na tom celkem 52 lidí včetně choreografů. Po třech letech už to dostává reálné obrysy, což je povznášející," řekl Super.cz.

Dvořákův Mucha, který by měl spatřit světlo světa v květnu, má přiblížit veřejnosti známého malíře.

"Ve Vivaldiannu jsme měli hlavního hrdinu hudebníka, takže jsme pracovali spíš s tou hudbou. Tady je hudba sluhou toho příběhu, který vyprávíme na pozadí love story amerického kreslíře komiksů a francouzské studentky umění formou komiksu. Díky tomu poznáváme život a dílo Alfonse Muchy, máme tam i rozhýbanou Slovanskou epopej, oživlé obrazy jeho dívek, víl a múz. Není to naučný dokument, ale spíš show a zábava," vyprávěl.

Právě amerického kreslíře a zároveň samotného Muchu namluvil Pierce Brosnan. "Už jsme ho měli nakontaktovaného z projektu Vivaldianno, to jsme za ním byli osobně v Los Angeles. Teď to situace nedovolila, takže jsme točili telemostem. On byl na svém baráku na Havaji, kde má také studio. Ale tím, že dneska se točí tak, že ten speaker je v jedné místnosti a vy jste ve druhé a měli jsme velkou televizi, tak to skoro vypadalo, jako by byl u nás za oknem druhého studia," svěřil. ■