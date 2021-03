Svatba jako dárek k narozeninám: Bohuš Matuš už začal na květen plánovat veselku s Lucinkou

Bohuš Matuš s přítelkyní Luckou Herminapress

Jsou to tři měsíce, co se Bohuš Matuš (47) stal tatínkem, a už plánuje další velkou událost ve svém životě. Pro svou přítelkyni Lucku a maminku jejich dcery Natálky začal chystat svatbu. Ta nebude jen tak ledajaká, zpěvák ji připravuje jako dárek k narozeninám.

„Svatbu bychom chtěli dvanáctého května, na osmnácté narozeniny Lucky. Snad to vše dopadne dobře. Doufám, že restrikce do května skončí a budeme se moct vzít,“ svěřil se Super.cz Bohuš Matuš, který už pomalu svatbu plánuje. Jelikož veselku pojal jako jeho dar k narozeninám, o místo se stará právě on.

„V květnu by už mělo být hezké počasí, a hlavně to budeme mít venku. Budeme se brát v Krtkově světě v Horních Měcholupech. Je to krásný park a moc hezké místo, majitel nám nabídnul, že se o vše postará a tím, že to bude venku, by to mohlo být bez roušek,“ prozradil Bohuš Matuš.

Zpěvák se už na květen těší a doufá, že vše dopadne dobře. Počet hostů bude ovlivňovat aktuální situace spojená s koronavirem. „Pozvu své nejbližší a kamarády z branže,“ dodal zpěvák, který si nyní samozřejmě užívá roli tatínka a se svou rodinou tráví veškerý svůj čas. ■