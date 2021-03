Je příbuzná s premiérem? Seznamte se s vtipnou zrzkou, herečkou Martinou Babišovou

Martina Babišová Super.cz

Sice jsme ji viděli na pár fotkách, ale byli jsme zvědaví na osobní setkání, hlavně proto, abychom probrali její příjmení. "Ne, nehledejte podobu. Nevypadám ani jako koblížek nebo vodňanské kuřátko a doufám, že mu ani nejsem moc podobná. A babička si zrovna nechává zpracovat rodokmen, ale nepřišla na to, že by tam pan premiér spadal," řekla Super.cz herečka Martina Babišová.

Martina hodně hraje i v zahraničních produkcích, uvažovali jsme proto, zda jí příjmení s háčkem není na obtíž i kvůli výslovnosti a tím, že rovnou odkazuje na to, že pochází z východního bloku. "Neřešila jsem to, v zahraničí to nemá žádný význam, a že jsem herečka z východní Evropy, která se zkouší dostat do Hollywoodu, přiznávám," smála se Martina. Ostatně celý rozhovor byl velmi zábavný, jak můžete zjistit v našem videu.

Martině se už v hollywoodských projektech hrát podařilo, hrála například v seriálu Carnival Row. "To ano, ale je to menší role, tak bych ze sebe nerada dělal něco, co nejsem. Ale v nějakých britských a amerických seriálech jsem hrála," říká skromně sympatická zrzka.

Martina má výbornou angličtinu díky tomu, že herectví studovala v Irsku. V plánu to ale původně nebylo. "Zamilovala jsem se do Ira, který měl mimochodem příjmení Hooker, což znamená prostitutka, tak jsem se mohla jmenovat Martina Babiš Prostitutka. Chtěli jsme bydlet spolu a rozhodli se pro Irsko a já tam vystudovala," vysvětlovala, když jsme se potkali před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde byla hostem.

S irským přítelem už není, vrátila se do Česka a má českého partnera. "Vrátila jsem se, protože mi byla tady nabídnutá role. A pak jsem si řekla, že zkusím zůstat déle, že to bude třeba jednodušší. A ono je. Ale přesto mám stále agentku v Británii a jezdím točit i tam. Ale s pandemií je to složitější. Minulý rok jsem toho v Irsku natáčela pár, letos to zatím moc nevypadá, je to náročnější," uzavřela. ■