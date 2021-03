Sexy zpěvačka předvedla žhavou show v Austrálii: Na oslavu gayů a lesbiček oblékla jen sexy body

Rita Ora Profimedia.cz

Mezi vystupujícími byla i zpěvačka Rita Ora (30), která se do Austrálie přesunula před pár týdny kvůli svému porotcování v soutěži The Voice Australia. A na pódiu Mardi Gras gayů a lesbiček to pořádně rozjela v sexy modelu. Rita vystoupila v zářivém modrém body posetým kamínky a výraznými kozačkami. Při písni Carry on na sebe oblékla i symbolickou duhovou vlajku.

Sama poté sdílela několik snímků na Instagramu a poděkovala za možnost se po dlouhé době dostat znovu na pódium. „Děkuji Sydney Mardi Gras. Cítím se poctěna tím, že jsem mohla tento krásný večer vystoupit. Ani slovy nemohu popsat lásku, kterou cítím k LGBTQIA komunitě a tento večer pro mě zůstane jedním ze speciálních momentů v mém životě navždy.“

Jak to při vystoupení zpěvačce slušelo, se můžete podívat v galerii. ■