Pořád se to dá: Herečka Jana Plodková má stále práci, nepřišel o ni ani její partner, optik

Jana Plodková Super.cz

Musela by se podívat na fotky, protože sama si nepamatuje, jestli kromě premiéry filmu Bábovky, za nějž byla nominována jako nejlepší herečka v hlavní roli, oblékla od loňských Českých lvů společenské šaty. "Je to už strašně dávno," řekla Super.cz Jana Plodková (39). O to víc jí to ale slušelo.