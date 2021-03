Tohle je nejvíc sexy řidička autobusu (24) v Británii: Často slýchám, že jsem na tuhle práci až moc hezká

Jodie Leigh Fox Profimedia.cz

Cestující městské hromadné dopravy v Británii se nemůžou vynadívat na čtyřiadvacetiletou Jodie Leigh Fox, která se už před čtyřmi lety stala řidičkou autobusu. Byl to její sen.

„Řídit autobus mě lákalo vždy, protože jsem vášnivou řidičkou. Doufám, že to budu dělat dlouho. Je to životní práce a já to miluji,“ řekla Super.cz Jodie. I když už nafotila téměř až modelingové snímky, vyměnit práci nehodlá: „Modeling mě nikdy nelákal, protože si myslím, že jsou tu mnohem hezčí holky, než jsem já.“

To si ovšem nemyslí cestující, kteří mladé dívce neustále lichotí a diví se, že je právě řidičkou autobusu. Nejčastěji její krásu opěvují muži, ale i ženy ji pochválí. „Dámy mi většinou skládají komplimenty na vlasy, nehty a make-up.“

Jak se svěřila Super.cz, od cestujících občas dostane i dárek. „Asi nejhezčí dárek byla láhev šampaňského, kterou jsem dostala od pravidelného cestujícího. To bylo opravdu sladké. Dostala jsem i pár čokolád, ale nic nebylo tak sladké jako láhev alkoholu,“ uvedla rodačka z Essexu.

Mladičká řidička je víceméně unikátem ve svém oboru, kolem sebe nemá žádné kolegyně ve stejném věku. Řízení je ovšem její velkou vášní a jak se svěřila na svém instagramovém profilu u jednoho snímku, nerada jezdí do centra Londýna, ale zvládá i tyhle trasy, pokud je dostane za úkol. ■