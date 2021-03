Moderátorka (53), která preferuje o 20 let mladší partnery, perlí: Po lockdownu se chci opít a mít sex s neznámými muži

Ulrika Jonsson Profimedia.cz

Pro deník Daily Star totiž uvedla, co chce dělat, až skončí lockdown. „Chci jít do restaurace, totálně se tam opít a mít sex s neznámými muži,“ prohlásila Ulrika a dodala, že seznamku si nedávno založila hlavně z toho důvodu, že jí chybí jakékoli malé náznaky normálního života. „Například líbat cizí muže. Neříkám, že se to stávalo každý týden, ale je to taková malá známka normálního života, které se odmítám vzdát. Chci jít do hospody a políbit nějakého neznámého.“

Ulrika ke svému peprnému sdělení nakonec dodala, že některé její vyjádření nejsou úplně korektní: „Nenaznačuji, že je to dobrý nápad, ale jistě chápete podstatu věci. “

Jonsson je matka čtyř dětí a byla třikrát vdaná. Nejčastěji ve spojitosti s posledním manželem mluví o tom, že měli sex jen jednou za osm let, a že se cítila nepřitažlivá a odmítaná. To si chtěla po rozvodu vynahradit, ale přišla pandemie koronaviru. Teď si musí na randění chvilku počkat. ■