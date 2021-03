K obchodníkům, kteří museli zavřít krám, patří i Bára Poláková: Jak situaci snáší?

Bára Poláková Super.cz

Loni v létě otevřela Barbora Poláková (37) svůj obchůdek s oblečením. Kdyby šlo o květinářství, byla by v pohodě, ale bohužel si vybrala jiný sortiment, takže může leda splakat nad výdělkem. Když jsme se setkali při rozhovoru před koncertem Národ sobě, kultura tobě, kde vystupovala, bylo to jedním z našich témat.

"Nebyla to ta nejlepší chvíle na otevření obchodu. Vstupovala jsem do toho s tím, že jsem to mohla tušit, ale určitě ne v takové míře," řekla Super.cz zpěvačka a herečka . "Přijímám to tak, že se k tomu musím nějakým způsobem postavit. Že je ta situace taková a je spousta lidí, kteří jsou v horších situacích. Tak se tak nějak nesebelituju," svěřila.

Neskládá ale ruce do klína a hledá jiná řešení. "Myslela jsem si, že kolekci mého oblečení, kterou jsem v obchůdku měla, už vůbec dělat nebudu. Ale mám nápady a chtěla bych dál pracovat na kolekci, která bude z látky vyráběné v Čechách a bude zřejmě obarvená mnou, protože na to žádnou firmu nemůžu sehnat. Začala jsem se zabývat vytvářením jiným hodnot, než které můžu dělat v rámci své práce," vysvětlila.

"Vymyslela jsem to tak, že ty holky by si objednávaly dopředu, jako to bylo dřív. A až podle toho by se ta zakázka zadala, aby se zbytečně nehromadily kusy někde na skladě, a vlastně se takhle neplýtvalo prací ani energií," doplnila. ■