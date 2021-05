Módní průmysl se obrátil naruby. I díky tomu ale mají české modelky větší šance u světových značek

Sáša Jány o krizi v módním světě Super.cz

Pandemie nemoci covid-19 zasáhla mnoho oborů, modeling nevyjímaje. Ztížená možnost cestování, přesun módních show z přehlídkových mol do online prostoru či focení modelek na samospoušť jsou nové fenomény v módním průmyslu, se kterými musí modelingové agentury prostě počítat.

„Změny jsou hlavně v přesunu na online,“ potvrdil nám informaci Sáša Jány. Objevitel Lindy Vojtové (35), Michaely Kociánové (32), či Hany Jiříčkové byl nucen národní kolo prestižní modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look přesunout ze Španělského sálu pražského hradu na internet.

„Nemohli jsme pozvat diváky, nemohli jsme poslat finalisty na světová finále. Děláme proto nové projekty,“ říká Jány, který uvedl, že dnes není neobvyklé, že módní domy organizují přehlídky bez hostů, nebo jen s minimálním počtem pozvaných vyvolených.

Ve všem zlém se dají ale najít i nějaké pozitivní momenty. „Musíme se hodně snažit a mít své modely velmi dobře připravené v náročnější mentální rovině. To je pro ně v konečném důsledku pozitivní. Jelikož naši modelové a modelky nemohou cestovat přes celý svět, tak máme dvacet lidí na exkluzivních akcích, oproti minulým letům, kdy to byla polovina. Je to způsobené tím, že nemohou cestovat lidé z Asie, nebo Ameriky. Lidé, kteří jsou v Evropě, mají šanci větší,“ vysvětluje odborník modelingového průmyslu Sáša Jány. ■