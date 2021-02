Připadala jsem si jako zvíře, nejhorší bolest a strach: Modelka detailně popsala porod dcery s unikátním jménem

Elsa Hosk s partnerem Tomem a dcerkou Tuulikki Profimedia.cz

Elsa a dlouholetý partner Tom Daly se dohodli na domácím porodu do vody. S asistentkou absolvovala kurzy hypnoporodu a byla odhodlaná rodit přirozenou cestou bez tišících léků.

„Porod začal pár dní před termínem, dva dny jsem měla snesitelné kontrakce, než začala aktivní fáze,“ uvedla modelka s tím, že se ovšem moc nevyspala, bolesti ji budily po deseti minutách.

Když kontrakce přicházely po třech minutách, zavolali porodní asistentku. Pak se ovšem intervaly opět prodloužily. Elsa zkoušela různé jógové pozice, chůzi, dokonce odsávat mléko, aby porod vyvolala.

Druhou noc jí konečně praskla voda a bolesti se pochopitelně zhoršily. Po několika hodinách jí asistentka konečně pomohla do bazénku, v němž měla rodit. „Od té doby, co jsem tam vlezla, si nepamatuji, že bych otevřela oči.“

Ovšem až v další pozici na posteli konečně mohla tlačit naplno. „Byla to nejhorší bolest, strach, temnota, co jsem kdy zažila. Připadala jsem si jako zvíře. Bylo mi úplně jedno, jak vypadám nebo co si o mně kdo myslí,“ popsala.

Po několika hodinách ale přivítala milovanou holčičku na světě. „Položili ji na mě celou krvavou a špinavou. Pokadila mě a hledala bradavku, na tu nejhorší bolest světa jsem okamžitě zapomněla. Naplnila mě láska, pýcha a štěstí,“ dodala novopečená maminka.

„Hledím na maminky kolem sebe s takovým respektem a obdivem. A jsem vděčná za porodní asistentky a jejich krásné zaměstnaní. Uvědomuji si, že porod může být těžký nebo snadný, krásný nebo temný, každá žena má svůj příběh, který je důležitý a posvátný. Miluji vás,“ vzkázala na závěr. ■