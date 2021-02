Dohra ve Výměně: Drsná konfrontace? Ženě po přichystaném překvapení došla slova

Bára z Výměny manželek chtěla Kristýně od plic říct, co si o ní myslí. Nedošlo k tomu Foto: TV Nova

Dvojnásobné mamince Báře se v náhradní rodině příliš nelíbilo, stěžovala si hlavně na nepořádek a hmyz v bytě. Při úklidu dětských hraček narazila na nedopalek od cigarety a nebylo to údajně to jediné.

Se všemi výtkami chtěla předstoupit k rozhovoru mezi osmi očima, ale překvapivě se stáhla do ústraní. Báru hezké gesto od Kristýny natolik rozčarovalo, že se komentáře zdržela a začala toho litovat na zpáteční cestě domů.

„Měla jsem pro ni připravené to, že je to strašná špína se zanedbanou domácností, se zanedbanou holkou. Ale tímhle, co mi dala, jsem se nezmohla říct jí to,“ svěřila se na kameru.

V průběhu výměny došlo mezi Bárou a náhradním partnerem k rozhovoru na téma nevěra. Jirka jí údajně tvrdil, že svou partnerku Kristýnu nikdy nepodvedl, ta ale před štábem přiznala, že si byli v minulosti nevěrní navzájem.

Bára neskrývá, že ji tato informace, kterou zjistila až po odvysílání, nepříjemně překvapila. „Hodně si vymýšleli. Tvrdil mi, že ji nepodvádí, přitom ji podváděl. Celý to tam byla velká lež,“ nechala se slyšet. ■