Další kila jsou dole: Misska Kočendová si už troufla na sexy focení

Natálie Kočendová Super.cz

"Ještě to není ono, snažím se shodit ještě osm kilo a být fit. Cvičím, snažím se jíst zdravě, mám teď krabičkovou dietu. Ale do světové soutěže mám ještě deset měsíců, tak mám dost času," řekla Super.cz.

Natálka ostatně hubla už před soutěží krásy, protože na castinzích byla maličko oplácaná, holka krev a mlíko. "Tehdy mi hodně pomohlo běhání a v tomhle počasí to úplně venku nejde. Navíc jsou zavřená fitka, tak je to těžší. Kardio doma třeba jedu podle videí. Musím to zvládnout," věří.

Podporuje ji i její přítel, se kterým si doma zdravě vaří. "Jsme teď spolu hodně, zatím je to všechno super, nehádáme se, tak jsem ráda, že nám to spolu klape, i když jsme spolu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zabaví nás i náš pejsek," dodala úřadující Miss International Czech Republic s tím, že doma také piluje angličtinu na světovou soutěž a vybírá už i šaty. ■