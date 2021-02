D.Y.K. - You Don´t Know Who I Am

I po 10 letech jako hrdličky: Takhle něžně si svými těly Vojta a Tatiana Dykovi vyznali lásku

Je to deset let, co vyšlo najevo, že jsou spolu. Vojtěch Dyk (35) s manželkou Tatianou Dykovou (42) se dali dohromady při divadelním zkoušení hry Bláznivý Petříček a málokdo věřil tomu, že jim to vydrží. I jako manželům a rodičům jim to ale stále klape.

Důkazem, že to mezi nimi pořád jiskří, je nový Vojtův videoklip, kde s ním účinkuje i jeho žena. „Předně celý tenhle klip, jestli se tomu dá tak říkat, jestli to spíš není sousled obrazů, je hlavně o tom nejjemnějším, nejintimnějším citu. O lásce. Tak proto tam hraje moje žena. Ta píseň je i o ní a pro ni. A přemlouvat jsem ji tudíž, myslím, ani nemusel,“ vysvětluje Dyk. Tatiana Dyková mládne před očima! Tady je její recept, jak vypadat skvěle Klip k písni You Don´t Know Who I Am z alba D.Y.K.sice vydal 14. února, ale sám tento svátek neřeší. „Upřímně, já opravdu toho Valentýna moc neuznávám, jestli chcete někomu vyznat lásku, tak je jedno, jestli je pátek třináctýho, nebo sobota šestadvacátýho, ale možná, aby se nám to hezky pamatovalo, možná, že jsme chtěli zároveň lidem ukázat něco světlýho v tom lehce zamračeným a chladným únoru, a nebo prostě jen tak,“ krčil rameny. Jak můžete vidět, pár si užil i společný tanec. "Tančím velmi rád, protože to je ta největší svoboda vlnit se v rytmu nějaký hudby. Takže dvě lásky v sobě,“ dodal Dyk. ■

Fotogalerie 4 fotografie » Vojta a Táňa při natáčení klipu ■ Foto: Jan Malíř S kým jiným točit o lásce, než s manželkou... ■ Foto: Jan Malíř Výsledek je dílem manželů Jana a Olgy Malířových. ■ Foto: Jan Malíř Táňa při tréninku s tanečníkem Janem Kodetem ■ Foto: Jan Malíř