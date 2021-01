Slavná moderátorka (53) upřednostňuje milence mladší o minimálně 20 let: Jsem pro ně darem, tvrdí

Ulrika Jonsson Profimedia.cz

Britsko-švédská moderátorka a bývalá modelka Ulrika Jonsson (53) přiznala, že jí zajímá pouze dobré jídlo a kvalitní sex. A to s minimálně o dvacet let mladšími muži, kteří jsou prý v posteli lepší než její vrstevníci.

Přiznala i poměr s o 21 let mladším mužem, který považuje za nesmírně vzrušující. Jonsson by se ale nebránila ani ještě mladším partnerům, bojí se ovšem, co by na to řekly její děti.

„Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila, co jsem, bystrá sexuální bohyně. Netoužím po dětech ani po manželství. Chci se jen smát, užívat si dobré jídlo a sex. Jsem si jistá, že jsem pro mladší muže darem od boha,“ uvedla v jednom ze svých sloupků pro The Sun.

V prosinci loňského roku se svěřila, že si sex po padesátce užívá víc než ve svých 30 a snaží se ho provozovat kdykoli může. Loni měla prý sex poprvé po pěti letech, poté, co se rozešla se svým posledním manželem Brianem Monetem. S tím se prý milovala tak jednou za osm let.

Sex po pěti letech popsala, jako by znovu přišla o panenství. Mladšího sexuálního partnera poznala na sociálních sítích, jak sdělila v únoru 2020.

Čtyřnásobná matka prý nehodlá ztrácet čas a chce si užít tolik sexu, kolik je možné. „Možná nemám takové sebevědomí, co se mého těla týče, ale sex je teď úplně o něčem jiném. Užívám si ho plnými doušky,“ dodala na závěr. ■