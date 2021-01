Koncertovat nemůže, ale finančně nestrádá: Bohuše Matuše si fanynka předplatila na 20 koncertů dopředu

Bohuš Matuš Super.cz

„Mám naštěstí okolo sebe úžasné lidi, včetně mé nejmilejší paní doktorky Věry Baudyšové, která vyhrála cenu nejlepší praktické lékařky roku a velice mi pomáhá. Takže nestrádám. Už jsem si vybral asi 20 vystoupení, která následně udělám,“ svěřil Super.cz zpěvák s tím, že fanynka jeho hlasu si předplatila vystoupení, a jakmile to vládní opatření dovolí, začne znovu koncertovat.

Vedle toho začíná uvažovat o tom, že by začal vyučovat zpěv. „Mám už obavy, že pokud se to bude prodlužovat, tak budu profesorem doopravdy a budu učit někoho zpívat, hraji i na kytaru, takže hledám zkušebnu a kdo by měl zájem, velice rád naučím pár základních věcí,“ svěřil se nám zpěvák na tiskové konferenci muzikálu z písní Waldemara Matušky, ve kterém hraje profesora.

„Jsem moc rád, zkoušíme každý den, je to úžasné v tom, že člověk nesedí doma. Přestože mám úžasnou dcerušku, tak bych měl být víc doma, ale mě hrozně baví ta společnost lidí a jsem vděčný za to, že tady můžu být a poslouchat písně Waldemara Matušky,“ dodal v Divadle Broadway Matuš. ■