Na tyhle televizní role v podání Hany Maciuchové (✝75) nezapomenete: Lahůdková Olinka, Anče z pohádek i fúrie od Blažeje

S Jaroslavem Satoranským v Krkonošských pohádkách Foto: reprofoto Krkonošské pohádky

Hana Maciuchová (✝75), jejíž smrt zasáhla nejen rodinu, ale i její herecké kolegy a diváky, o sobě ráda prohlašovala že je „moravská buchta“. Z každého jejího gesta, slova i pohledu ale bylo zřejmé, že je to velice noblesní dáma. Byla přirozená, svá, půvabná, a navíc stárla s velkou elegancí. A to i přes svůj boj s těžkou nemocí.

Krkonošské pohádky

Hana Maciuchová (✝75) ztvárnila celou řadu nezapomenutelných seriálových postav. Mimořádnou popularitu jí zajistila role temperamentní Anči z večerníčkovských Krkonošských pohádek, jejichž první řadu odvysílala Čs. televize v roce 1974.

Zemřela herečka Hana Maciuchová

Super.cz

„Jsou to pohádky pro pamětníky. První várku jsme točili v roce 1974. Dětem se to líbilo. V roce 1978 jsme proto udělali pokračování. To, že jsou stále na programu České televize, je naše profesionální satisfakce,“ uvedla Maciuchová pro Český rozhlas Plus. Mimochodem, Krkonošské pohádky byly v únoru 2013 na základě divácké ankety vyhlášeny nejlepším večerníčkem.

Žena za pultem

Maciuchová dodala potřebné grády také seriálu Žena za pultem (1977) - její postava ztřeštěné „lahůdkové Olinky“ byla jednoznačně nejoblíbenější. „Byla to vtipná, lehce střelená holčička,“ řekla o své postavě v rozhlasovém rozhovoru. Kuriózní je, že po odvysílání seriálu dostala herečka 41 nabídek k sňatku!

Nemocnice na kraji města

A vzápětí přišla nabídka zahrát si v Nemocnici na kraji města (1978) manželku záletného doktora Blažeje. Tato role se od bezstarostné lehkomyslné Olinky lišila úplně ve všem. Žena, která má muže s velkým srdcem, který má neustále nějakou milenku. Jedni ji měli za žárlivou fúrii, druzí za světici.

„Bylo to pro mě tak zajímavé hrát, že jsem dostávala i různé a zvláštní reakce od diváků. Byly velmi vyhrocené. Někdo mně například napsal: Seberte své děti, kufr a odejděte od toho ku***níka. Jiní mně psali: Jak můžeš komplikovat život takovému úžasnému lékaři? Vypadni!“ zavzpomínala dále herečka, která tak uměla ztvárnit celou paletu postav. ■