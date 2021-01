Kolegy šokovalo úmrtí Hany Maciuchové (✝75): Byla to dáma s velkým D, pozitivní žena a paní herečka, vzpomínají

Hana Maciuchová zemřela. Michaela Feuereislová

„Je mi to moc líto. Byla to úžasná herečka, dáma s velkým D, obdivovala jsem ji, ráda jsem ji pozorovala při práci. Byla noblesní. Jsem nesmírně šťastná a vděčná, že jsem měla tu čest s ní pracovat,“ řekla Super.cz smutná Patricie Pagáčová (32), která s Maciuchovou řadu let hrála v nekonečném seriálu Ulice.

Zemřela herečka Hana Maciuchová

Super.cz

„Poprvé jsme se setkaly už v roce 2004, natáčely jsme spolu pohádku. Nedala mi rozhodně nic zadarmo, čímž mi dala skvělou školu. V Ulici už mě pak brala jako kolegyni, čehož jsem si nesmírně vážila. Nemůžu uvěřit, že je pryč. Je mi to opravdu moc líto. Upřímnou soustrast rodině,“ dodala Pagáčová.

Pro Aleše Cibulku a Michala Jagelku byl odchod Hany Maciuchové zdrcující a nedařilo se jim najít vhodná slova. Pojil je totiž dlouholetý přátelský vztah. „Nezlobte se, ale je to pro nás tak osobní rána, že se nebudeme vyjadřovat,“ uvedl pár ve vyjádření.

Zpráva o úmrtí oblíbené herečky zasáhla i Veroniku Žilkovou (59), jež si s Maciuchovou zahrála v divadle.

„Paní Maciuchová byla velká dáma českého divadelního světa. Potkaly jsme se naposledy asi před šesti lety při práci v Divadle na Vinohradech. V Gogolově komedii Ženitba, kde se mě marně snažila provdat. Hrála tetičku a byla úžasná, milovala jsem její hlas. Odešla paní herečka,“ vzpomínala Žilková.

„Ta zpráva mě zaskočila. Věděla jsem, že se pozastavilo představení Harold a Maude kvůli nemoci. Byla to její životní role, ve které byla neskutečná. Hrály jsme tam spolu, jak se říká z oka do oka, a moc ráda na to vzpomínám. Byla v tom představení prostě skvělá. Hanička byla úžasná a pozitivní žena, ještě jsem se z té informace, že odešla, nevzpamatovala,“ nechala se slyšet Simona Postlerová.

Vzpomínala také Kateřina Brožová (52). „S Hankou jsem byla v šatně v Divadle na Vinohradech několik let. Úžasná dáma a skvělá herečka, milá kolegyně. Vzpomínám na náš Poprask na laguně. Vzpomínkovou fotku z představení jsem od ní dostala k padesátinám. Hráli jsme rodinu s Viktorem Preissem a Vendulkou Křížovou. Její odchod je velká ztráta, teď už se v nebi prochází s panem Adamírou,“ míní Brožová.

„Hanku jsem měl moc rád, a troufám si myslet, že to bylo vzájemné. I když na jevišti jsme se moc nepotkávali. Naposled to bylo před lety ve hře Na krásné vyhlídce v Divadle na Vinohradech. Měla moc ráda mou mámu a i to nás sbližovalo. Moc mě to mrzí. Myslím na ni,” vzpomínal dále pro Super.cz Václav Vydra.

„Je mi to moc líto! Ať ti andílci zpívají celou tu dlouhou cestu do nebe,“ přidala se její kamarádka Hana Zagorová (74). Její manžel Štefan Margita (64) jen dodal: „Odešla dáma ze všech dam. Máme tě stále rádi." ■