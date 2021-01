Šaty z hovězího a střílející podprsenku nechala doma. Lady Gaga zkoušela hymnu před Kapitolem v rafinovaných šatech

Symbol svěžího začátku, lásky i víry. To vše do svého stylingu skryla Lady Gaga. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Všechny samozřejmě zajímá, co bude mít popová diva na sobě. Šaty spíchnuté z hovězího masa ani jiné módní extravagance ale nečekejme. Čtyřiatřicetiletá výstřední umělkyně nám poskytla malou ochutnávku, když dorazila do Washingtonu na zkoušku svého životního výkonu v na míru šitém kabátu sněhobílé barvy Givenchy navržené Matthewem Williamsem. Pod minimalistickým kašmírovým svrchníkem s prostřihy pro ruce vykukoval masivní zlatý náhrdelník. Nebyla by to Lady Gaga, kdyby na takovou událost nevyrazila v obutí s výraznou platformou a podpatkem.

Sněhobílá barva symbolizující naději a nový svěží začátek nebyla vybrána jistě náhodou. Bílá je barva sufražetek, bílou také oblékla Kamala Harris po svém vítězství ve volbách. Také masivní zlatý náhrdelník se zámkem není jistě vybraný náhodou. Zámek jako symbol lásky představuje nutnost propojení v době, kdy Biden říká, že se lidé musí spojit, aby se uzdravili. Zpěvačka si také nechala splést vlasy do copu, který obtočila kolem hlavy. Jistě ne náhodou vlasový styling nepřipomíná svatozář.

„Modlím se za to, aby 20. leden byl dnem míru pro všechny Američany. Den lásky, ne nenávisti. Den smíření, ne strachu. Den pro snění naší země o budoucí radosti. Sen, který není násilný, sen, který dodává bezpečí našim duším,“ napsala na Instagramu k fotce ve zmíněném modelu.

Slavnostní akt sledují po celém světě miliony diváků a je zbytečné dodávat, že lidé řeší vše, co se na akci odehraje do nejmenších detailů. Můžeme uvést jeden příklad za všechny. Během inaugurace prezidenta Baracka Obamy v roce 2009 zaujala během zpěvu hymny královna soulu Aretha Franklin svým zdobným kloboukem s mašlí. Výstřední pokrývka hlavy se stala okamžitě vyhledávaným artiklem na internetu a její tvůrce, původem korejský modista Luke Song, jedním z nejvyhledávanějších kloboučníků světa. ■