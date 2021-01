Svlékla se do kalhotek a šla na to. Tereza Ramba se cachtala v ledovém potoce

Tereza Ramba Foto: archiv T. Ramba

Doba covidová přinesla mezi celebrity trend otužování, které je čím dál populárnější. Celebrity plavou ve Vltavě, noří se do sudů s ledovou vodou nebo se jen tak cachtají v potoce, tak jako herečka Tereza Ramba (31), jež patří k začátečnicím, a tak ve vodě vydržela sedmnáct vteřin! Ramba se svlékla do kalhotek podprsenky a šla na to.