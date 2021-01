Rok od kolapsu Bohouše Josefa v divadle. Jak se zpěvákovi po operaci srdce daří?

Bohouš Josef Foto: archiv B. Josefa

Za pár dní to bude rok, co zpěvák Bohouš Josef před muzikálovým představením Tři mušketýři v Divadle Broadway zkolaboval. Musel následně podstoupit operaci srdce pod vedením profesora Pirka. Následně se začal víc starat o svou životosprávu, a dokonce seknul s kouřením.

Dnes už se zpěvákovi daří dobře. Žije zdravě, každý den má dostatek pohybu, cvičí, chodí na procházky s pejskem, a hlavně je stále zamilovaný do své manželky Alenky, se kterou si jsou navzájem oporou. Z jednoho výletu nám zpěvák poskytl fotky.

„V neděli jsme si s Alenkou a naší retrívřicí Sheilou udělali výlet do Moravských Knínic. Tam má Alenčina sestřenice Hanička chov koní,“ řekl Super.cz zpěvák. „Sice nejezdíme, ale rádi si uděláme pár fotek. Díky tomu, že se na nás s manželkou vztahují vládní zákazy, můžeme tak akorát chodit ven,“ posteskl si Josef, který před publikem stál naposledy loni v říjnu.

„Zimní počasí nám také moc nepřálo. No a jakmile vysvitlo sluníčko a napadl sníh, vyrazili jsme s Alenkou a Sheilou do přírody. Okolí Brna je na výlety úžasné,” uvedl zpěvák, který žije s manželkou v Brně a do Prahy už dojíždí jen za prací. ■