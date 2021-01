Cíle jako začít cvičit nebo zhubnout si dávat nemusí: Co Eliška Bučková pro letošek plánuje?

Eliška Bučková Foto: Česká Missis

Vedle toho Elišku mrzí dočasná omezení v cestovním ruchu. „Musím říct, že vlastně plán pro letošek byl takový, že si raději žádné předsevzetí k Novému roku nedám. Pak jsem ale změnila názor a přece jen jsem si jedno předsevzetí dala,“ řekla Super.cz modelka. Jaké?

„Protože miluji cestování a díky své práci jsem toho už hodně procestovala, tak bych v tom chtěla pokračovat a poznávat další krásná místa naší planety. Takže doufám, že letos si stihnu na své konto připsat pár výletů. Mám ráda jak válecí dovolené u moře, tak i poznávací dovolené s batohem na zádech,“ svěřila Eliška.

„Vím, že to v této době bude složité a náročné, ale zase se říká, že si má člověk dávat vysoké cíle. O to víc si toho budu vážit, když se mi to podaří. A hlavně vím, že všechno, co v životě stojí za to, není jednoduché a člověk musí vynaložit spoustu námahy, úsilí, pokory a síly, aby toho dosáhl,“ dodala Bučková, kterou mohou fanoušci znát také jako Dreamgirl z muzikálu Kvítek mandragory v Divadle Broadway. Tak budeme nejen Elišce, ale všem cestovatelům držet palce. ■