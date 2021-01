Lucie z Výměny po brutálním výbuchu vzteku a smršti nadávek: Takhle obhajovala své chování

Výměna manželek: Drsné finále Video: TV Nova

Konec první letošní Výměny manželek zaskočil nejednoho diváka. Když do té doby poměrně tichá Lucie dorazila na setkání s manželem a druhým párem, jen co vysedla z auta, začala peskovat nejdřív svého muže Standu, a pak se pustila do druhé účastnice Aleny.