Krásná policistka ze seriálu Ulice promluvila o dětech: Adopci si představit nedovedu

Markéta Stehlíková Foto: TV Nova

„Já bych třeba v reálném životě nikdy nebyla policistka a asi ani matka dvou dětí. Že bych měla takhle malé miminko, si teď vůbec nedovedu představit. Oproti Karle mám tu výhodu, že si můžu večer dá prosecco,“ říká se úsměvem sympatická herečka.

V reálu je taktéž maminkou, ale pouze jedné dcerky a víc dětí zatím neplánuje. „Já měla dítě před třicítkou a jen jedno. Miluju svou dceru, ale bylo to pro mě náročné období. Vím, jak složité je skloubit své touhy po práci, realizaci sebe sama a svůj rozvoj s péčí o malé dítě. A věřte mi, není to jako z amerického velkofilmu. Často to bylo náročné, ale ničeho nelituju. Obě jsme to přežily,“ směje se brunetka.

K již adoptovanému Vojtovi jí v seriálu přibyl další, tentokrát vlastní syn, Karlíček. O tom, zda by si i v reálu dovedla představit adopci, upřímně dodává: „Nedovedu. Naprosto obdivuji lidi, kteří tohle dokážou udělat, a především dát adoptovaným dětem přesně to, co potřebují. Pro mě bylo celkem náročné i to stát se dobrou macechou pro partnerovy dcery. Moje rodina je teď vlastně velká a možná proto tyhle myšlenky ani nemám,“ svěřila se Markéta Stehlíková. ■