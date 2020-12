Bagárová sdílela sváteční atmosféru i se svou mladší sestrou, která se bude vdávat

Mladší sestra se bude vdávat možná dříve než Monika. Foto: Kateřina Nováková

„Byla to taková rychlovka na poslední chvíli. Byla jsem plně obsazená až do Štědrého dne a na naše focení s Monikou nebyl čas,“ svěřila se Super.cz autorka snímků a jedním dechem dodala: „Nakonec se mi podařilo vzít Monču ze dne na den na poslední chvíli. Bylo to poslední focení před Vánoci.“

Bagárovi tak mohli snímky použít jako péefko, nebo jako dárek pod stromeček. „Fotilo se 23.12. dopoledne a ještě ve stejný den jsem jim upravovala fotky a posílala,“ dodala Nováková.

Bývalá porotkyně SuperStar tak má krásnou památku. „Vánoce trávíme pohromadě s celou rodinou. Jinak si to ani neumím představit,“ svěřila se Super.cz Monika Bagárová. ■