Od března se po něm slehla zem: Stříbrná SuperStar z roku 2009 nemá žádný důvod k radosti a optimismu

Miro Šmajda Super.cz

"I když se to rozvolnilo, tak pro nás muzikanty to stejně znamenalo fakt velké omezení a na těch akcích to bylo i cítit. S oběma kapelami jsem odehrál tak dvacet procent koncertů oproti normálnímu stavu a bylo cítit i na návštěvnosti, že se lidi bojí," míní Miro.

Nemá chuť ani nic nového tvořit. "Ještě na jaře byla u muzikantů nějaká naděje, vznikaly klipy nebo nové písničky. Na podzim už skoro všechny chuť přešla, je to cítit i v tom, že málokdo už točí livestreamy, když se na to podíváte, produkuje se snad deset procent," myslí si.

"Je to demotivační. K čemu má smysl dávat prachy a energii do proma, když to pak nemůžete zúročit na koncertech a těm lidem to zahrát. A ta čísla zhlédnutí? Lidi sedí doma, na něco koukají a co? My jsme měli na září naplánovaný křest desky, ale co z toho, když k tomu nemůžete udělat turné? Je to ničemu," je otrávený současnou situací zpěvák.

A co Šmajdu živí? "Mám svoji produkční společnost, dělám audiotvorbu, hudbu do filmů, dělám vizuální tvorbu, takže natáčíme různé spoty a reklamy. Z toho teď primárně žiju. Ale já jsem skromný, nejsem rozhazovačný a nemarním peníze za hovadiny, takže snad hlady neumřu," uzavřel. ■