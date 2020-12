Diváci Svatby mají jasno: František k Simoně a Radkovi by dohodili Pavlínu z MasterChefa!

Simona a Radek se potkali v show Svatba na první pohled. Foto: TV Nova

V televizi ale běží předtočené díly z léta, kde Radek svou ubrečeností pije divákům krev. Při návštěvě psycholožky mu pěkně ruply nervy a utekl jak hysterka od společného stolu, což diváci nenechali bez povšimnutí.

„Já mám takový pocit, že ho doporučila scenáristka Ulice,“ pozastavila se nad Radkovou hereckou minulostí jedna z divaček.

Ten ale komparz v jiném pořadu považoval jen za brigádu. „Nebezpečné vztahy byl pouze jednorázový přivýdělek s žádnou přidanou hodnotou,“ zdůraznil, že Svatby jsou něco úplně jiného.

Ač mu vztahoví oborníci přidělili pohlednou blondýnku Simonu, která se mu moc líbí, na happy end to mezi nimi nevypadá. Ale diváci už mu našli náhradnici. „Tak Radek by si rozuměl s Pavlínou z MasterChefa, pobrečeli by si a bylo by zas dobře, a František by se hodil více k Simoně než k Natálce,“ mají jasno.

A možná nejsou daleko od pravdy. K Simoně má ostatně František mnohem blíž než ke své vybrané nevěstě. ■