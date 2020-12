Vilma Cibulková (57) je pořád kočka a stále zamilovaná: Nestárnoucí herečka promluvila o tom, jak prožívá současný stav

Vilma Cibulková Super.cz

Sice jsme se potkali na křtu knihy o aromaterapii, ale jen o vůních jsme s herečkou Vilmou Cibulkovou (57) nemluvili, i když zavzpomínala, že nejvíc emocí v ní vzbudí vůně sadu, kde prožila část dětství. Super.cz prozradila i to, jak to teď má s prací či láskou.

Jak teď Vilmě voní svět? "Myslíte s rouškou? Už ani ne cigaretami, takže ani ty tam necítím. Jinak je to smutnější pohled, ale aspoň se teď lidem díváme víc do očí než na to, jak mají udělané zuby. Umíme se smát i očima, takže jsem pochopila, že to s námi není tak hrozné, že to nějak velmi brzy rozchodíme a užijeme si i překrásné Vánoce," míní.

Pokud jde o práci, využívá teď zejména svůj hlas. "Vrhla jsem se už před časem na audioknihy, kde žádné opatření nehrozí, protože jsem tam jenom já a mikrofon. Tak to je společně s rozhlasem moje druhá láska po divadle. V tom tedy zkoušíme, ale když není dáno datum premiéry, tak se nadšení musí tahat až odněkud z paty," myslí si herečka.

"Ale nestěžuji si. Jsem člověk, který je velmi rád sám. Pracuji si v ateliéru a v dílně na svých věcech, to je můj koníček. Zintenzivnila jsem i jazykovou stránku, kterou teď doháním. Vrátila jsem se zpátky k francouzštině a psaní a víceméně do sebe. Mám svůj příběh ráda, je tam spousta nádherných lidí a chodím se tam procházet," svěřila.

Sama ale ve skutečnosti není. "Láska samozřejmě je, co bychom si počali bez lásky. Jsme spolu už dlouhá léta, ale samozřejmě jsem zamilovaná," svěřila herečka. ■