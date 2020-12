Už víme, po kom jí to sluší. Alice Bendová se pochlubila sympatickou maminkou

Maminka Alice Bendové Foto: archiv A. Bendové

Teď má postavu akorát a za mladistvou vizáží stojí samozřejmě i geny. Bendová se teď pochlubila sympatickou maminkou. S ní prý prožívá jednu vtipnou historku za druhou a neustále se něčemu smějí. Jednou takovou se herečka musela pochlubit.

Alice Bendová se snaží udržovat ve formě.

Super.cz

S mamkou vyrazily nakoupit papírové dárkové tašky v akci. Vše probíhalo v pohodě, dokud se jim nezačalo chtít na záchod. Ten v obchodě nebyl, a tak si chtěly zajet na nedalekou benzínku.

„Proto jsme nechaly košík u pokladen, že si odjedeme a zase se vrátíme a zaplatíme. Tak jsme vyběhly ven, vyhla jsem se nějakým dvou paním, co stály u auta, otevřela jsem si dveře, mamka už pohodlně seděla. Letmo jsem koukla do auta a za mamkou seděla cizí holčička v růžové kombinéze!!!! Horor!!!!! V tom ta paní u auta na mě křikla, že to je její auto a její dítě. Mamka seděla dál jakoby se nechumelilo. Naše auto bylo o pět metrů dál, stejná značka i barva. Tak jsem mámu vyrvala ven, omluvily jsme se a smály jsme se tak, že se divím, že jsme ten záchod stihly,“ smála se Bendová. Dámy si tak obě prodloužily život. ■