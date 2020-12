Někteří přátelé ji začínají nesnášet. Nástupkyně Dády Patrasové je trápí svou dětskou tvorbou

Karolina Gudasová natočila vánoční klip o pečení cukroví. Super.cz

Asi byste to netipovali, ale Karolina Gudasová Neuvirthová (28) patří co do počtu nově natočených videoklipů mezi nejproduktivnější české zpěvačky. V rámci svého projektu Karol a Kvído určeného pro děti jich natočila už mnoho a Super.cz byl u natáčení toho nejnovějšího. Ten se točil ve známé české cukrárně a jeho tématem bylo jak jinak než vánoční pečení.