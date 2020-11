Kohoutová s malou dcerou, Basiková i Čvančarová. Hvězdy Tváře dojímají ve společném klipu na podporu zdravotníků

Hvězdy Tváře nazpívaly charitativní song. Video: TV Nova

V klipu se kromě Báry Basikové (57), Jitky Čvančarové (42) a ostatních soutěžících z letošní řady objevily i další hvězdy Tváře. Herečka Berenika Kohoutová (29) si zazpívala i se svou dcerou. Zapěli také Aleš Háma (47), Marek Lambora (25), Michaela Badinková (41) či Jan Cina (32).

„V posledních měsících žijeme ve velkých emocích. Strach, vztek, lítost, je těžké se v tom všem orientovat. My jsme spolu byli moc rádi, možná raději než za normálních okolností. Měli jsme možnost pracovat a byli jsme vděční, že to jde. Došlo nám, že k sobě musíme být ohleduplní. Ta ohleduplnost jednoho k druhému znamená i ohleduplnost k lékařům a sestrám a veškerému zdravotnickému personálu. Ti skutečně riskují svoje životy a zachraňují naše. Chtěli jsme být chvíli s nimi a podívat se na vlastní oči, jak to na covidovém ARU vypadá. Děkujeme Nemocnici Na Bulovce, že nám to umožnila,“ řekla kreativní producentka pořadu Simona Matásková.

„Během natáčení se nikdo z personálu ani na vteřinu nezastavil. Ptali jsme se, co by jim pomohlo nebo udělalo radost. Lékaři a sestry všech nemocnic teď tráví na pracovištích celé dny, týdny i měsíce. Někdy se nedostanou domů hodně dlouho a potřebují se v nemocnici někde chvíli vyspat, odpočinout si. S tím na začátku nikdo nepočítal a standardní vybavení na pokojích lékařů a sester je v této době nedostačující. A tak nás napadlo udělat jejich současný profesní život snesitelnější,“ zdůvodnila vyhlášení sbírky producentka Tváře.

Celebrity pak klip na podporu sbírky pro lékařský personál podpořily svým zpěvem. Podívejte se na ně ve videu. ■