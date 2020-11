Holena ze Tří bratrů má novou lásku: Ukázala i to, kde s přítelem žijí

Herečka Alena Doláková ukázala nového partnera i byt, kde spolu žijí. Super.cz

"S přítelem spolu bydlíme od května. Potkali jsme se těsně před karanténou, tak na dlouhé randění nebyl čas a museli jsme se rovnou sestěhovat," svěřila nám Alena, jejímž partnerem je hudební manažer Miroslav Helcl, jemuž také byt, který pár obývá, patří. "Bylo to po dlouhé době, co jsem se k někomu stěhovala a hned se mi tady líbilo. Líbil se mi on i ten byt," prozradila.

"Míra je můj první český přítel po jedenácti letech a je to skvělé. On taky hodně jezdil do Ameriky pracovně, to máme vlastně společné, takže je to český kluk, ale je světovej," smála se. "Osvěžující je, že si můžeme povídat česky, je to trošku nezvyk po všech těch cizincích," připustila.

O tom, jak spolu žijí, jak to jde herečce pracovně, i o plánech do budoucnosti nám vyprávěla v našem videu, kde se můžete podívat i to, jak to u nich vypadá. ■