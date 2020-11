Markéta Hrubešová se tentokrát nesvlékala. Na vysokých podpatcích běhala v sexy uniformě policistky

Markéta Hrubešová běhala na vysokých podpatcích. A sama si to vybrala! Video: FTV Prima

V seriálu Polda si zahraje sexy náčelnici a ředitelku policejní akademie Kolářovou. A protože na škole došlo k vraždě, bude nápomocná u vyšetřování, které vede David Matásek alias komisař Michal Bříza.

„S Davidem jsme se naposledy viděli na natáčení Básníků. Taky jsme spolu točili jeden projekt, ze kterého nakonec vznikl celovečerní film Jménem krále. Známe se léta a setkání bylo fajn. Hrála jsem policistku, velmi vysokou šarži, a když jsem šla na kostýmní zkoušku, moc jsem se těšila na uniformu, protože jsou sexy. Vizuálně se mi to hodně líbí. Jenže kostymérky pro mě měly připravené normální šaty. To mě trochu zklamalo. Pak jsem přišla na plac a myslela jsem, že tam budu mít ten svetřík a šatičky, a najednou tam byla uniforma. Prý si to kostýmní návrhářka rozmyslela,“ vzpomíná na natáčení Markéta Hrubešová, která se ale také trochu bála.

„Měla jsem strach, že se do ní nevejdu, protože to proběhlo bez zkoušení. Nakonec padla jak ulitá, jako by to na mně naměřili,“ smála se.

Herečka byla moc ráda, že se s Davidem Matáskem před kamerou potkala.

„Bylo to velmi akční natáčení, které vám úplně nemůžu prozradit, ale sama jsem si vymyslela, že budu mít na nohou asi dvanácticentimetrové podpatky, a trošku jsem si zaběhala. Ušila jsem si to na sebe sama, a tak jsem nemohla nikomu nic říct. Měla jsem volbu, buď si vzít baleríny, ale ty zase nebyly tak sexy, nebo podpatky. Je fakt, že mě po těch honičkách pěkně bolela třísla. Špatně se v tom běhalo, a ještě když vás honí Matásek, to jsem si dala. Bude to dramatické, ale nemůžu říct víc, protože bych to celé prozradila,“ tajemně naznačuje Hrubešová. ■