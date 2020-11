Nikol Švantnerová poprvé promluvila o vážné krizi s fotbalistou Dresslerem: Pravda o rozchodu

Nikol Švantnerová Super.cz

"Potkávám se s touto otázkou často. Žádný vztah není růžový kromě toho instagramového vztahu, kde všechno vypadá, že je zalité sluncem. Všichni jsme jednou dole, jednou nahoře a já nepotřebuju 250 tisícícům lidí říkat, že jsem smutná, nebo veselá. Není to zpovědnice. Ano, je to těžký, máme krizi, ale tím bych to ukončila," prozradila Super.cz Nikol s tím, že vztah s Patrikem neskončil.

"Dávali jsme společné fotky, když Patrik hrál v Praze nebo Teplicích, fotky ze společných cest. Přišel covid, Patrik musel začít víc pracovat. Momentálně bydlí na Moravě a není čas trávit společné chvíle. Je to těžký, jde o vztah na dálku. Navíc když člověka měsíc nevidíte, tak poslední na co myslíte při setkání, je společná fotka na Instagram. Užíváte si společné čas a odložíte telefon. A ať si každý myslí co chce," říká Švantnerová.

"Těžších období už byla spousta. Kdo má dokonalý vztah? Nikdo! Jen se to neventiluje. Někomu vztah na dálku vyhovuje, ale já jsem závislák. Byli jsme s Páťou jako nejlepší kamarádi, jasně, že mi vedle mě chybí a vztah na dálku je těžký," dodala modelka pro Super.cz ■