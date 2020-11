Uvěříte, že v těhotenství nabrala 22 kilo? Krásná modelka se 3 měsíce po porodu ukázala takřka nahá

Kateřina Lébr Šonková vypadá po porodu skvěle. Foto: Radim Kořínek

Jsou to tři měsíce, co se modelka Kateřina Lébr (33) Šonková stala maminkou. V červenci přivedla na svět prvorozeného syna Timoteje, který jí dělá jen samou radost. Půvabná finalistka soutěže krásy krátce před porodem přiznala, že přibrala 22 kilo . Ta ovšem nechala v porodnici a má opět postavu jako proutek.

„Tyhle fotky nám nafotil známý a oblíbený fotograf Radim Kořínek za spolupráce s vizážistkou Terezou Fuchsovou. Spolu s Radimem Kořínkem jsme za moji kariéru modelky už nafotili spoustu stylů focení, protože se známe nějaký ten rok. A je vtipné a hezké, že najednou už fotíme i rodinné fotky. Z fotek jsem nadšená,“ svěřila Super.cz Katka, která před objektivem pózovala také se svým synem a manželem.

„Při focení jsme se dost nasmáli, protože Timíček už tolik nespolupracoval jako při prvním rodinném focení, kdy mu bylo 16 dní, a tak focení bylo o něco náročnější. Jako bláznivá maminka jsem měla pro Timíčka vymyšleno asi 6 outfitů a stihli jsme dva, protože se Timíčkovi chtělo spinkat. Ale to vůbec nevadí, hlavně že si to užil i on a byl spokojený,“ prozradila modelka, která se nechala vyfotit také sama.

Kateřina Šonková se svým prvorozeným synem

A nutno říct, že vypadá naprosto skvěle. Po porodu předvedla postavu jako proutek, kterou jí lze jen závidět. „Jelikož mám ještě stále modelingové nabídky, tak jsem nafotila i pár fotek pouze se mnou, aby klienti viděli, že už nemám pupík jak xxl meloun. Nějaký ten faldík sem tam ještě zůstal a určitě ještě nejsem na své váze, ale nějak to neřeším. Jsem teď především maminka a důležitější je pro mě, aby byl Timoušek zdravý a spokojený. Na postavě zamakám, až na to bude ten správný čas. Tedy jestli na to bude s Timíkem čas,“ dodala ke svým fotografiím Katka. ■