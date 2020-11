Pavlína, nebo Roman? MasterChef zná vítěze! Rozhodl jeden bod

Roman Staša je novým českým MasterChefem. Video: TV Nova

MasterChef zná letošní finalisty.

TV Nova

Vítězství Staša nemohl uvěřit. „Mně se vždycky líbily okamžiky kluků, co vyhráli ten hokej. Oni nikdy nevědí, co mají říct. Já to mám úplně stejně. Já si prostě pořád přijdu jako obyčejnej týpek, kterej má rád grilování a najednou jsem MasterChef,“ řekl Roman po vyhlášení.

„Tahle soutěž mi popsala hodně stran v mojí životní knize, byl to fakt velkej zážitek, a jestli tohle někdo uslyší, tak ať do toho jde,“ dodal.

Finalisté se utkali o trofej, půl milionu korun a degustační menu u jednoho z porotců. Těmi byli Radek Kašpárek, Přemek Forejt a Jan Punčochář.

„Romane, vy jste pro mě největší překvapení letošního ročníku. Upřímně, na začátku bych si na vás moc nevsadil. Kolikrát po zahájení vaření jste prvních 10 minut vůbec nevěděl, co budete vařit. Potom vás něco osvítilo a vykouzlil jste skvělá jídla,“ zhodnotil Kašpárek působení nového MasterChefa v kulinářské show. ■