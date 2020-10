Skoro jako Štaidl. Nikol Štíbrová syna posadila za bicí soupravu a takhle to dopadlo

Syn Nikol Štíbrové válí za bicími. Video: Instagram N. Štíbrové

„Na tříletýho samouka asi dobrý. Drží ty paličky aspoň dobře, nevíte někdo?“ ptala se fanoušků Štíbrová, jejíž synátor se za bicími hned našel. A brzy se dočkala vtipných odpovědí. „Tak jako on mi od malička připadá, že ho máš se Štaidlem, takže hudební talent po tatínkovi tam být musí,“ smál se jeden.

„Že jo, celej Artur,“ přidali se další, kteří v něm viděli syna Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla. „Já už jsem začínala pochybovat, že to jiný nevidí,“ pokračovali fanoušci v dobírání Štíbrové.

Pokud Matese bicí nepřejdou, mají se s přítelem Petrem na co těšit. A protože momentálně staví barák, měli by myslet i na to, aby tam nechyběl nějaký zvukotěsný sklep, jinak by to bez špuntů do uší doma asi nevydrželi. ■