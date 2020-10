Čvančarová byla nařknuta z rasismu kvůli textu zpěvačky Cardi B. Za hanlivý výraz pro černocha se omluvila

Jitka Čvančarová jako Cardi B Foto: archiv TV Nova

V textu totiž použila slovo nigga, což je v angličtině nelichotivý slangový výraz pro černochy. Někteří fanoušci ji proto nařkli z rasismu. Čvančarová sice odrapovala text přesně podle Cardi B, ale i tak se za výraz nigga omluvila.

„Vystoupení bylo 10/10, ale to slovo na n jste mohla vynahradit něčím jiným např. neighbour. Jen můj názor,“ napsal Jitce jeden z diváků.

„Ano, máte pravdu. Ctila jsem píseň s textem od Cardi B, tak, jak je, tak, jak jsem ji dostala za úkol. Jsem ten poslední člověk na světě, který by se někoho chtěl dotknout. Tedy, v textu to sice je, ale měla jsem to sama za sebe vynechat, mrzí mě to, omlouvám se,“ kála se Čvančarová.

Té se fanoušci ihned zastávali s tím, že herečka rozhodně není žádná rasistka. „Nemáte žádný důvod se omlouvat, Jituško. Zazpívala jste to přesně tak, jak je to v originále. To je absolutně v pořádku. Nechápu tu neustálou cenzuru,“ podpořila herečku fanynka.

„Nevidím důvod omlouvat se za interpretaci písně tak, jak je v originále. Věřím, že ani ve snu vás nenapadlo, že by se to mohlo někoho dotknout. Měli bychom se naučit brát věci trochu s nadhledem,“ podpořil Jitku další divák.

Čvančarové to ale i tak leželo v hlavě. Na sociální síti zveřejnila fotku s malým černošským dítětem, které držela v náruči během své návštěvy africké země Mali a připomněla, že je ambasadorkou dětského fondu UNICEF.

„Jitko, za mě se nemáte za co omlouvat. Jen omezenec si může myslet, že ta písnička od Cardi B měla být zpívána jinak. Lidi, probuďte se. Všichni se snaží být přehnaně korektní i v situacích, které si to nevyžadují,“ okomentoval snímek další příznivec oblíbené herečky, která rozhodně není žádná rasistka. ■