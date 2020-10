Sexy lyžařka Lindsey Vonn oslavila své 36. narozeniny v pěkně titěrných bikinkách

Lindsey Vonn Profimedia.cz

To ovšem krásné lyžařce Lindsey Vonn žádné starosti nedělá, jak se sama vyjádřila před pár týdny pro časopis People, není kam spěchat. „V situaci s covidem není zase tolik možností a já nemám přesný plán, jak co má být. Jednoduše počkáme a uvidíme, jak vše bude. Ani jeden se nebojíme, že by na svatbu nedošlo. Víme, že se to stane, ale nespěcháme na to,“ uvedla v rozhovoru.

Narozeniny krásná blondýnka oslavila na pláži se svým snoubencem, kanadským profi hokejistou P. K. Subbanem a přáteli. Na snímcích v bikinách to sportovkyni neskutečně sekne, je vidět, že na své postavě nepřestala pracovat ani po ukončení profesionální kariéry. ■