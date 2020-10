Se svým tělem udělal divy! Noid skončil na kulturistické soutěži pátý

Vašek Noid Bárta Michaela Feuereislová

"Dopadlo to prazvláštně. Mám medaili za páté místo, ale taky nás bylo pět. Historie se neptá," prozradil Noid se svým pověstným humorem. Už před soutěží říkal, že na dobré umístění to nevidí. A to přesto, že si opravdu mákl.

"Vím, že nebudu dobrej. Moje genetika není nic moc, na svoje tělo a ramena mám malá prsa. Břicho je blbě poskládaný, sval je úzkej. To jsou věci, který se asi dají udělat. Ale je mi 40 let, na to už je pozdě," řekl Super.cz krátce před soutěží Vašek.

Podívejte se, jak se dokázal vymakat za půl roku. Klobouk dolů! ■