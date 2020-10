Křest desky stihla vokalistka Karla Gotta (✝80) na poslední chvíli: Takhle to Dashe, která zpívá i ve StarDance, slušelo

Dasha stihla pokřtít novou desku na poslední chvíli. Super.cz

Na poslední chvíli koncem minulého týdne zvládla pokřtít svoji třetí desku Symphony, na kterou se mohla i vzhledem k méně jiným pracovním příležitostem soustředit opravdu důkladně. "Je pravda, že za normálních okolností bychom s takovým klidem to album nevyrobili. Takže to mělo i něco do sebe," svěřila.

Se zpěvem je teď utrum, Dasha se tak snaží vyhledávat jiné činnosti. "I moje čtyřletá dcera se v březnu začala divit, že je maminka pořád doma. Ale už si zvykla. A zatím chodí i do školky, aby se potkávala s jinými dětmi. Zkoušíme s kapelou, vymýšlíme nové věci a stále chodím do rozhlasu, kde už mám už devátým rokem pořad na Dvojce Klub Evergreen," krčila rameny půvabná brunetka, do níž by nikdo neřekl, že příští rok oslaví už čtyřicáté narozeniny. ■