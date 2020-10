Dnes už se před fotografy neschovává: Kristen Stewart vzpomínala na období, kdy se provalilo, že upřednostňuje ženy

Kristen Stewart Profimedia.cz

Kristen Stewart (30) je v Hollywoodu už 20 let a na kontě má přes 40 filmů. Hvězda Stmívání je proto zvyklá na pozornost, kterou jí média věnují, ale když poprvé vystoupila jako lesbička, rozhodně o ni nestála.

„Když jsem poprvé randila s holkou, okamžitě se mě začali ptát, jestli jsem lesbička,“ rozpovídala se v rozhovoru pro listopadové číslo magazínu InStyle.

„Bylo mi 21 a říkám si, jestli jsem neublížila těm, s nimiž jsem randila. Ne že bych se styděla za to, že jsem homosexuální, ale nechtěla jsem se nechat fotit na veřejnosti. Připadalo mi to jako násilné vniknutí do soukromí,“ přiznala zpětně.

„Myslím, že jsem tehdy nerozuměla tlaku, který na mě byl vyvíjen, abych reprezentovala určitou skupinu lidí. To vidím až teď,“ dodala Stewart, která se dnes označuje jako queer a hrdě reprezentuje svou komunitu.

Kristen v minulosti randila s řadou slavných žen, včetně modelky Stelly Maxwell nebo zpěvaček Soko či St. Vincent. Už přes rok je ve spokojeném vztahu se scenáristkou Dylan Meyer.

V karanténě se navíc herečka zaměřila na své zdraví. U příležitosti 30. narozenin dokonce sekla s cigaretami a alkoholem.

„Probudila jsem se a řekla jsem si, že se musím dostat do formy. Na začátku pandemie jsem hodně pila, takže jsem přestala s alkoholem a cigaretami. Zní to jako klišé, ale je to tak,“ dodala. ■