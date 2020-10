Na 14 dní teď opět musí oželet zpěv: Neuvažuje už muzikálová kráska Bartošová raději o jiné práci?

Alžbeta Bartošová Super.cz

„Co na to říct. Ta situace je těžká. Myslím, že nejen pro hudební a divadelní odvětví, je to asi těžké pro každého. Je to smutné, doufám, že má vláda nějaký plán,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která byla ráda, že si obnovenou premiéru mohla zazpívat.

„Za 14 dní tady covid stále bude a my u toho zpívání budeme stále trochu prskat, ale do hlav těm lidem nevidím a doufám, že mají plán,“ prozradila Betka, která se v Katu Mydláři objevuje v hlavní ženské roli. Na otázku, zda nemá záložní plán a nešla by dělat jiné zaměstnání, měla jasnou odpověď.

„Dělala jsem si legraci, že ze mě bude baletka. Ale zatím nepřemýšlím nad jiným zaměstnáním, protože se to ani nedá na 14 dní, kdyby nás zastavili na dýl, tak člověk může přemýšlet nad jinou profesí, ale my máme závazky, smlouvy a musíme čekat, co se stane,“ prozradila Betka s tím, že jednou třeba bude učit zpěv.

„Chtěla bych zůstat u zpěvu, chtěla bych učit zpět, je to věc, která nás láká. A myslím, že je jich málo a hodně nás ovlivňují v našem životě, myslím, že tohle by mohla být moje cesta jednou,“ dodala zpěvačka, která doufá, že se na prkna Divadla Broadway za dva týdny vrátí. ■