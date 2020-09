A máte dva v jednom. Sexbomba Bendová odhalila svůj hrudník a třeskutě vtipkovala

Musela využít lichotivé světlo. Foto: Instagram A. Bendové

Herečka už se nefotí spoře oděná či zcela bez svršků ve svém bazénku na zahradě, nyní se předvedla jen zahalená do froté ručníku doma v obýváku. Přitom si vyzkoušela, jak by jí slušelo mikádo, kterým v minulosti již jednou neslavně experimentovala.

ČTĚTE TAKÉ: Na svém letním bytě na Kanárech nebyla už víc jak půl roku. Bendová stále doufá, že své božské tělo ještě oblékne do bikin

„Vypadá to jako mikádo, který jsem nosila asi před dvaceti lety. Tenkrát jsem svého kadeřníka donutila, aby mě ostříhal (úplně pod uši). Výsledek byl super! Ale jen do doby než jsem si vlasy umyla, tenkrát můj Hagrid ukázal, co umí v plné síle. Vypadala jsem jako chalupa s doškovou střechou,“ vtipkovala Alice Bendová.

Je pravda, že my ji máme taky raději dlouhovlasou. ■