235 stížností. Moderátorka sklidila kritiku za „vykukující bradavky“

Amanda Holden Profimedia.cz

I na sociálních sítích lidé hojně komentovali její „vykukující bradavky“. „Vidím to jen já, nebo má Amanda skoro venku bradavky?“ tweetovali.

Moderátorčina tmavě modrá róba sice měla opravdu výrazný dekolt, vše v něm ale zůstalo na svém místě. Lidé viděli pouze stíny.

Není to přitom poprvé, co se řeší stížnosti na Amandin vzhled. Už v minulosti se lidé ozvali kvůli tomu, že se jim její look zdál příliš odvážný pro rodinnou show.

Sama Holden se v jednom z loňských rozhovorů nechala slyšet, že je ráda, že ve svém věku stále budí pozornost. „Miluji, že lidé pořád mluví o mém unaveném, starém dekoltu, a to je mi skoro padesát!“ řekla loni magazínu You. ■