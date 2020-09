Dvacet dní po porodu se Gabriela Lašková soukala do džín velikosti 38. Takhle to dopadlo

Gabriela Lašková Foto: archiv G. Laškové

Moderátorka Gabriela Lašková je čerstvou maminkou druhého syna Vincenta a už stihla sama sebe pořádně rozesmát. Zkusila se nasoukat do džín velikosti 38. Gábina je teprve dvacet dní po porodu a téměř se jí podařilo je obléknout.

"V těhotenství jsem si koupila ve slevě jedny "mama" džíny ve velikosti 38, abych měla po porodu nějaké pohodlné kalhoty. Můj výraz by teď mluvil za vše - ha ha ha a hahaha," napsala k fotce v džínech Gabriela.

"Nebudu dělat hrdinku, měla jsem slabou chvíli v půlce stehen, že je to "až tak špatný", ale pak jsem se musela začít smát. Opravdu ze srdce smát a zase smát. Sobě, malým džínům, tomu, jak jsem se do nich tvrdohlavě nasoukala. Vrátila jsem je dozadu do skříně. Jejich čas teprve přijde," vysvětluje.

"Sice se na ně dost těším, ale trpělivosti zdar. Už tak jsem vděčná, jak jsem byla rychle na nohou a že jsem už velkou část těhotenských kil někde nechala, takže nádech výdech, to chce čas. Navíc mám teď chuť jen a pouze na sladký, čokoládu, sušenky, takže hezky pomalu," dodala moderátorka. ■