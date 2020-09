Perličky z vodnické komedie Jak utopit dr. Mráčka: Smrt herce přímo na place, zamilovaný Hanzlík i trauma na patologii

Libuška Šafránková a Jaromír Hanzlík v komedii Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách Profimedia.cz

„Znala panna pána, zdálo se, že o ni stál, a to byla rána, jíž se její táta bál. Měl svou dceru příliš rád a pánovi ji nechtěl dát. Znala panna pána, hádejte, co bylo dál.“ Co by se asi tak stalo, kdyby se vodnická dcerka „spustila“ s obyčejným smrtelníkem?