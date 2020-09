Dyk a Farna nazpívali duet. Vojta je neskutečný zpěvák, lichotila Ewa kolegovi

Vojtěch Dyk a Ewa Farna - Kočky Video: Universal Music

„Vojta je neskutečný zpěvák, ovládá svůj hlas neuvěřitelným způsobem. A tak když jsem dostala nabídku od B-Side Bandu si zazpívat s tolika hudebníky a Vojtou k tomu, byla jsem poctěna,“ řekla Farna. A Dyk jí lichotku obratem vrátil.

„Udělat cover verzi jakékoliv písně Zuzany Navarové je, dalo by se říci, odvážnej kousek. Ale když už jsme se do toho pustili, jsem fakt rád, že to bylo právě s Ewou. Není v Čechách mnoho zpěvaček, které by ctily ducha té písně, a zároveň jí přidaly ještě něco ‘jen svého‘, ze sebe tryskajícího… já jen můžu poděkovat za tohle setkání s Ewou, Zuzanou, Vítem a vlastně celým Nerezem, který tak obdivuju,” uvedl zpěvák.

Na desce Folk Swings se objeví ve swingových úpravách jak autorské skladby jednotlivých hostů, tak skladby již zesnulých autorů, které nazpívali Farna, Dyk a také Petr Rybíz Toman nebo Jiří Kalousek. V rámci projektu se uskuteční dva brněnské koncerty, a to 1. a 2. prosince v SONO centru. Deska vyjde 2. listopadu. ■