Táhne jí na stovku. Agáta Prachařová se pochlubila vitální mafiánskou babičkou

Agáta Prachařová s babičkou Foto: Instagram A. Prachařové

I přesto, že se narodila ve 20. letech minulého století, umí používat počítač i chytrý telefon a je stále velmi zvídavá a vitální. Agáta se pochlubila společnou fotkou, na které je vidět, jak je babička na svůj věk pořád ve formě.

„Naše mafiánská babička, brzo to bude sto. A to mi od mých tří let říká, že umře. Ta se ještě bude učit s Miou na maturitu,“ vtipkovala Agáta o babičce, která má jen drobné zdravotní neduhy úměrné věku.

"Babičce vytrhali 11 zubů, ta přežije všechno. Akorát hůř slyší, což je někdy dobrý," líčila během letošní oslavy babiččiných 96. narozenin pyšná vnučka Agáta. ■